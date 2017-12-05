VANPAD’dan engellilere pasta eğitimi

VANPAD, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Özel Van Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören zihinsel, bedensel ve görme engelli çocuklara ‘Engelsiz Tatlar’ projesi kapsamında pasta eğitimi verdi. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP) mutfağında düzenlenen etkinlikte, engelli öğrenciler pasta yapmanın keyfini çıkardı. Burada bir açıklamada bulunan Özel Van Rehabilitasyon Merkezi Rehber Öğretmeni Evrim Alkan, engelli bireylerin topluma kazandırılması adına böyle bir proje yürüttüklerini belirterek, "Engelli çocuklarımızı toplumumuzda sosyal hayata dahil etmek, onların da bir şeyler yapabildiğini ve üretebildiğini göstermek adına böyle bir etkinlik yapmak istedik. Artık engelli bireylerin sadece eve kapanan insanlar olmadığını; onların da bu toplumun bir parçası olarak topluma katkı sunabileceğini herkesin görmesini istedik" dedi.

Çocukların yaptıkları pastalarla adeta hünerlerini sergilediğini ifade eden Alkan, “Bu tür etkinlikler yapıldığında, onların yüzünde büyük bir mutluluk oluşuyor ve bir şeyler ürettiklerini hissediyorlar. Bu çocukların daha güzel gülmesi için bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerekir. Aslında her engelli bireyin de kendine has yetenekli olduğu alanlar var. Bu yeteneklerini ortaya çıkarmada bu tür etkinliklerin büyük faydası var. İmkanlar ve uygun ortam sağlandığında hepsi yeteneklerini bir gün ortaya çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

Eğitimin aslında bir farkındalık oluşturma çabası olduğunu dile getiren VANPAD Başkanı Sinan Pulat ise, yaptıkları etkinlikle engelli çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak istediklerini vurgulayarak, "Burada bu çocuklara bir şeyler aktarmak istedik. Kendilerinin de bir şeyler yapmayı becerebildiğini anlamalarını istedik. Bu tür çalışmalarla bu çocuklar, beceri kazanıp topluma daha faydalı bireyler olacaktır" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, engelliler tarafından yapılan pastaların ikram edilmesi ve sertifikalarının dağıtılması ile sona erdi.