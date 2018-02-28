Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 10:37

VANTB Başkan adayı Tandoğan’ın ilçe ziyaretleri

Van Ticaret Borsa (VANTB) Başkan adayı Halil Tandoğan, Gevaş ilçesinde girişimci Ahmet İbrik’in yetiştirdiği Rumanov cinci koyun ahırını ziyaret etti.

VANTB Başkan adayı Tandoğan’ın ilçe ziyaretleri

28 Şubat 2018 10:37


VANTB Başkan adayı Halil Tandoğan, ilçe ziyaretleri devam ediyor. Gevaş ilçesinde Romanov cinsi koyu yetiştiren Ahmet İbrik isimli girişimciyi ziyaret etti. Ziyaretleri ilgili açıklama yapan Tandoğan, “Bizim önem verdiğimiz proje olarak görüyoruz. Kuzu fabrikası Rumanov cinsi koyunun yetiştiriciliğinin yapılması için Ticaret Borsası olarak çok önemli ve elzem görüyoruz. İlimiz küçükbaş koyunculukta Türkiye birincisidir. Tarım ve hayvancılık ilimizin kalkınmasının itici gücü olacak. Tarım ve hayvancılık olmadan kalkınma olamaz. Girişimci Ahmet İbrik 1 koç 25 anaç koyun aldı ve bunların ikiz ve üçüz doğurduğunu ve bundan da çok memnun olduğunu gördük. Bu tür cinslerin artması gerekli. Bunlara desteğin ve ön ayak olunması gerekir. İşletmesinden memnun olduğunu, 500 koyun kapasiteye çıkaracak bir işletmeye geçeceğini söyledi. Borsa olarak göreve geldiğimiz taktirde kuzu fabrikası olan Rumanov koyunu ilimizde yetiştirmek ve bunun için tüm imkanlar sağlanacaktır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    8°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç