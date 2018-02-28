VANTB Başkan adayı Tandoğan’ın ilçe ziyaretleri

VANTB Başkan adayı Halil Tandoğan, ilçe ziyaretleri devam ediyor. Gevaş ilçesinde Romanov cinsi koyu yetiştiren Ahmet İbrik isimli girişimciyi ziyaret etti. Ziyaretleri ilgili açıklama yapan Tandoğan, “Bizim önem verdiğimiz proje olarak görüyoruz. Kuzu fabrikası Rumanov cinsi koyunun yetiştiriciliğinin yapılması için Ticaret Borsası olarak çok önemli ve elzem görüyoruz. İlimiz küçükbaş koyunculukta Türkiye birincisidir. Tarım ve hayvancılık ilimizin kalkınmasının itici gücü olacak. Tarım ve hayvancılık olmadan kalkınma olamaz. Girişimci Ahmet İbrik 1 koç 25 anaç koyun aldı ve bunların ikiz ve üçüz doğurduğunu ve bundan da çok memnun olduğunu gördük. Bu tür cinslerin artması gerekli. Bunlara desteğin ve ön ayak olunması gerekir. İşletmesinden memnun olduğunu, 500 koyun kapasiteye çıkaracak bir işletmeye geçeceğini söyledi. Borsa olarak göreve geldiğimiz taktirde kuzu fabrikası olan Rumanov koyunu ilimizde yetiştirmek ve bunun için tüm imkanlar sağlanacaktır” dedi.