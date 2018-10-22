VANTB Başkanı Nayif Süer'den ‘Deprem' mesajı

Başkan Nayif Süer, yayımladığı mesajda, “23 Ekim 2011 ve ardından çok kısa bir süre sonra yaşadığımız 9 Kasım depremlerinin üzerinden 7 yıl geçti. Daha dün gibi acısını hissettiğimiz depremler sonrası yüzlerce insanımız hayatını kaybederken, binlercesi yaralanmış, hayatta kalanlar ise depremin şoku ile maddi ve manevi olarak sarsılmıştır. Fiziksel hasarlar, ülkece gösterilen dayanışma sonucu büyük ölçüde kapansa da, yürek yaralarımız canlılığını korumaktadır. Jeolojik yapısı nedeniyle her zaman yıkıcı depremlerin yaşanabileceği ülkemizde, afetlerin ardından yapılması gereken en önemli şey; önlem almak, yapılarımızı afete duyarlı planlama anlayışı ile hayata geçirmektir. Bugüne kadar bilinen bilgiler ve var olan teknolojilerle fayların bulundukları yerleri bilmek mümkündür. Fakat fay hattının kırılacağı yeri ve fayların üreteceği depremin zaman ve tarihini bilmek mümkün değildir. Bu nedenle zaman kaybetmeden yapılarımızı depreme güvenlikli hale getirmek gerekiyor. Acılarımızın tekrar tazelendiği bugünde, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı diliyoruz. Böylesi büyük bir felaketle yeniden sınanmamak dileği ile” ifadelerini kullandı.