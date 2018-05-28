Bal üretimi sürecini daha yakından gözlemlemek isteyen VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Süer, arıcı tulumunu giyerek, Öcal’dan teknik bilgiler aldı. Ülkenin dünya bal üretimi sıralamasında ikinci olduğuna dikkat çeken Başkan Süer, “Yoğun bir kış geçirmediğimiz için erken gelen baharla birlikte sezon hazırlıkları da erken başlamış oldu. Balcılık bölge ekonomimiz için son derece önemli bir paya sahip. Bal üretimine uygun nadide bir coğrafyada yaşıyoruz. Sahip olduğumuz floral zenginliğin kıymetini bilmeli balı, doğal ve sağlıklı bir biçimde üretip tüketiciye sunmalıyız. Ancak bu yöntemlerle elde edilen bal ve yan ürünlerinin doğru pazarlanması sağlanacaktır” dedi.

Başkan Süer’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İpekyolu Bal Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Öcal, yıllardır aileden gelen gelenekle balcılıkla uğraştıklarını, koşullarda sağlıklı üretim yaparak, tüketime hazır hale getirdiklerini belirtti.