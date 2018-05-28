Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Van
  •  » Vantb Yönetim Kurulu Başkanı Süer, İpekyolu Bal Üreticileri Başkanı Öcal'ı Ziyaret Etti
28 Mayıs 2018 15:09

VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Süer, İpekyolu Bal Üreticileri Başkanı Öcal’ı ziyaret etti

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, İpekyolu Bal Üreticileri Başkanı Yusuf Öcal’ı sahada ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Süer, İpekyolu Bal Üreticileri Başkanı Öcal’ı ziyaret etti

28 Mayıs 2018 15:09


Bal üretimi sürecini daha yakından gözlemlemek isteyen VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Süer, arıcı tulumunu giyerek, Öcal’dan teknik bilgiler aldı. Ülkenin dünya bal üretimi sıralamasında ikinci olduğuna dikkat çeken Başkan Süer, “Yoğun bir kış geçirmediğimiz için erken gelen baharla birlikte sezon hazırlıkları da erken başlamış oldu. Balcılık bölge ekonomimiz için son derece önemli bir paya sahip. Bal üretimine uygun nadide bir coğrafyada yaşıyoruz. Sahip olduğumuz floral zenginliğin kıymetini bilmeli balı, doğal ve sağlıklı bir biçimde üretip tüketiciye sunmalıyız. Ancak bu yöntemlerle elde edilen bal ve yan ürünlerinin doğru pazarlanması sağlanacaktır” dedi.


Başkan Süer’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İpekyolu Bal Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Öcal, yıllardır aileden gelen gelenekle balcılıkla uğraştıklarını, koşullarda sağlıklı üretim yaparak, tüketime hazır hale getirdiklerini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç