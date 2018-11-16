VANTB, Yöresel Ürünler ve Gıda Fuarı Gurme 2018'e katıldı

Van Ticaret Borsası, Diyarbakır'da düzenlenen Yöresel Ürünler ve Gıda Fuarı Gurme 2018'e katıldı.

VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, 14 Kasım'da başlayan ve 18 Kasım'da son bulacak organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Süer, göreve geldiği günden bu yana Van'ın değerlerini, yerel lezzetlerini ve el sanatlarını her platformda tanıttıklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. Süer, "Fuarlar, festivaller bir kentin tanıtımına yönelik en etkili organizasyonlardır. Üreticilere ürünlerini pazarlama ve satma imkanı sunar. Tüketicileri alışverişe teşvik ederek katma değer sağlar. Önyargıları yıkar, sıcak dostluklar kurulmasına sebep olur. Şahsım ve yönetimim bu tarz organizasyonları çok önemsiyor ve destekliyoruz. Mümkün mertebe katılım sağlıyoruz. Bir kaç hafta önce Antalya'da YÖREX'te idik. Şimdi de Diyarbakır'da ilimizin marka değerleri olan otlu peyniri, balımızı, cevizi, lavaşı, el sanatlarımızı misafirlerimize tanıtıyoruz. Amacımız, tüm Türkiye'ye Van'ın ne kadar güzel bir şehir olduğunu ve cevherlerini göstermektir. Bu amaçla 18 Kasım'a kadar Diyarbakır TÜYAP'ta kurulan standımızda dost ve hemşehrilerimizi ağırlayacağız. Van Ticaret Borsası standı ilk üç günde gerek Diyarbakır'da yaşayan Vanlı hemşehrilerimizin, gerekse Diyarbakırlı misafirlerimizin yoğun ilgisine mazhar oldu, emeklerimizin karşılığını ziyaretçilerimizin teveccühleri ile fazlasıyla aldık. Her bir misafirimize, kıymetli oda-borsa başkanlarımıza, organizasyona anlam katan, emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Fuarda yer alan tüm esnaflarımıza, üreticilerimize bol kazanç, katılımcılara keyifli anlar ve alışverişler diliyorum" dedi.