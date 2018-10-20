Vantb'den enflasyonla topyekün mücadele kampanyasına tam destek

VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, yaptığı yazılı açıklamada dolar kurunda yaşanan olağanüstü dalgalanma sonucu, faiz girdilerinin de artması ile iktisadi anlamda zor günler yaşandığına dikkat çekerek, her milli meselede olduğu gibi bu sürecin de kitlesel kenetlenme ile aşılacağını belirtti. Süer, “Böylesi durumlarda ben değil, biz duygusu ile hareket etmek gerek. Yakın tarihimiz ortak akıl ve vicdani sorumlulukla göğüs gerdiğimiz pek çok hadiseye şahittir. Van Ticaret Borsası yönetimi olarak üyelerimizi ziyaret ederek, enflasyonla topyekün mücadele programına destek olmaya teşvik ettik. Esnaflarımızın da aynı gemide yol aldığımızın bilincinde olması bizleri son derece mutlu etti. Hükümetimizce başlatılan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin öncülüğünde yürütülen mücadele programını canı gönülden destekliyor, süreç sonunda ekonomik göstergelerin normalleşerek, ivme kazanmasını diliyoruz” dedi.