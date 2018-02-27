Dokunmadığımız, projemizin olmadığı ilçe yok. Bu sene VASKİ’nin yılı olacak. Vatandaşlarımızı çok güzel hizmetlerle buluşturacağız” dedi.

Elite World Van Hotelde ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, 2017 yılı içinde yapılan çalışmalar ve 2018 yılı yatırım hedefini açıkladı. VASKİ Genel Müdürlüğünün 2017 yılı içinde gerçekleştiği birçok önemli çalışmayı aktaran Genel Müdür Tekataş, 2018 yılı içinde arıtma tesisi ve Akdamar Adası’na tatlı su götürme gibi birçok önemli projeye start verildiğini kaydetti. Bu yıl için gerçekleştirilecek dev yatırım miktarının yaklaşık 138 milyon TL olacağını ifade eden Tekataş, kent genelinde birçok proje başlattıklarını söyledi. Tekataş, “Göreve başladığımızda ciddi bir kurumsallaşma sorunu vardı. Öncelikle bunu çözmekle başlamak istedik. Öncelikle sorunları tespit etmekle başladık. Geldiğimiz günden bu yana güzel bir yapılanmaya kavuştuk. Çok ciddi bir kayıp-kaçak sorunumuz vardı. Kayıp-kaçak sadece gelirleri etkilemiyor. Şehrin bir kesimi su alırken, diğer kesiminin susuz kalmasına neden oluyor. Bizim hesaplarımıza göre; saniyede 5 metreküp su 3,5 milyon nüfusa yetebilecekken, Van’ın sadece merkezine bu su yetmiyor. Bunun sonucunda da birçok sondaj açılmış. Sondajlar hiçbir zaman çözüm olmaz” diye konuştu.

“Kayıp-kaçak oranını yüzde 80’lerden yüzde 59’lara düşürdük”

Kayıp-kaçağın önüne geçmek için yapılan çalışmalar çerçevesinde; kayıp-kaçak oranını yüzde 80’lerden yüzde 59’lara düşürdüklerini dile getiren Tekataş, “Kayıp-kaçağın önüne geçmek için abone güncelleme çalışması başlattık. Barkot sistemiyle çalışıyoruz. Hem binalar, hem de müstakil daireler barkotlama sistemiyle kayıt altına alınıyor. İlk hedefimiz 140 bin aboneyi bu şekilde sisteme dahil etmek ve ondan sonra başarı durumumuza göre bunu devam ettirmek. Kayıp-kaçak oranını yüzde 80’lerden yüzde 59’lara düşürdük” şeklinde konuştu.

“Arıtma tesisini tekrar ihaleye çıkaracağız”

26 Mart 2018 tarihinde arıtma tesisi projesini yeniden ihaleye çıkartacaklarını belirten Tekataş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arıtma tesisi için bir ihale yaptık. Ancak orada ciddi maliyetler çıktı. 26 Mart tarihinden arıtma tesisi için yeniden ihaleye çıkacağız. Bu proje 2013 yılı projesi. Bizde arkadaşlarımızı yurt dışına gönderdik. Arkadaşlar oradaki çalışmaları gördü. İhalenin ardından arıtma tesisinde son teknoloji kullanılacak. Devamında güneş enerjisi sistemlerini kuracağız. Üniversite ile yaptığımız çalışma kapsamında biyogazdan da enerji üretmeyi hedefliyoruz. Arıtma tesisi ile bu çalışmayı da yapacağız.”

TOKİ’lerdeki birikmiş su borçları ödemesinin kolaylaştırılması için yüzde 50 indirim yaptıklarını anımsatan Tekataş, borç ödemeleri için de taksitlendirme yapacaklarını söyledi.

“VASKİ’yi en kârlı kurumlardan biri haline getireceğiz”

Yapılan çalışmalarla VASKİ’nin ilk defa kâra geçtiğini söyleyen Tekataş, “2016 yılı gelirlerimiz 96 milyonken, 2017 yılı sonu itibariyle 136 milyona çıktık. 40 milyonluk bir artış elde edildi. Yaptığımız tüm işleri de artışa geçtiğimiz paralarla yapıyoruz. Bu mali disiplin devam edecek. Biz 2018 yılında ve inşallah 2019 yıllı ve sonrasındaki yıllarda VASKİ’yi en kârlı kurumlardan biri haline getireceğiz” dedi.

“40 milyona yakın borç ödedik”

Özellikle küçük esnafın ve yatırımcıların paralarını ödeme noktasında öncelik sağladıklarını ifade eden Tekataş, "Giderlerimiz var. Giderlerimiz belki de gelirlerimizle paralel olarak artış gösterebilir ve 2016 yılına göre yüksek görünebilir. Bu yükselişin nedeni ödediğimiz borçlar var. Tüm bu yatırımları yaparken, 40 milyona yakın borç ödedik. Eski yönetimin borcunu ödedik. Özellikle küçük esnafımızın ve yatırımcılarımızın paralarını ödeme noktasında öncelik sağladık. 20 bin liranın altında alacağı olan yüzlerce esnafımız vardı. Bu paraların ödenmemesi esnafı yıpratır. Biz bu borçların tamamını ödedik. 50 bin liranın altındaki borçları da, 2017 yılının sonlarına doğru ödedik” diye belirtti.

“Akdamar Adası’na su altında tatlı suyu götüreceğiz”

Akdamar Adası’na tatlı su götürme çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekleyen Tekataş, “Ulusal anlamda ciddi ses getirilen bir projemiz var. O da Akdamar Adası’na su götürülme projesidir. Akdamar Adası, inanç turizmi açısında sadece Türkiye’nin değil, bütün dünyayı ilgilendiren bir konu. Ben bu kadar ses getireceğini düşünmemiştim. Kıbrıs modeli denildi. Bende öyle diyorum. Burada Kıbrıs modelini hayata geçireceğiz ve su altında tatlı suyu götüreceğiz. Nasıl yapacağı konusunda çalışmalarımız var. Burası için 27 kilometrelik bir irsaliye hattı düşünüyoruz. 27 kilometrelik hattın geçtiği yerlerin de bu şekilde su ihtiyacı karşılanacak” şeklinde konuştu.

“Bu sene VASKİ’nin yılı olacak”

Bütün ilçelerin kaynak suya kavuşturulması gibi bir projelerinin olduğunu aktaran Tekataş, şunları kaydetti:

“Toplam ön gördüğümüz yatırım miktarı 118 milyon liradır. Buna arıtma tesisini de kattığımız zaman 138 milyon lirayı bulacaktır. Çok önemli bir proje başlattık. Muradiye bu projenin ilk sonuç veren ilçesi oldu. İlçelerde de ciddi manada sondaj kullanılmış. Belki bu yıl kurak geçti. Bu yüzden projeleri tamamlama imkanımız yok. Belki susuzluk sorununu çözmek için azda olsa bizde sondaj yapma zorunda kalacağız ama büyük bir proje yürütüyoruz. Bütün ilçelerimizi kaynak suyuna kavuşturma gibi bir çalışmamız var. Şu an 6 ilçemizin kaynakla su içme imkanı görülüyor. Projelerimizle Van’ımızı ve ilçelerimizi su sorunundan kurtaracağız. Dokunmadığımız, projemizin olmadığı ilçe yok. Bu sene VASKİ’nin yılı olacak. Vatandaşlarımızı çok güzel hizmetlerle buluşacağız.”

Soru-cevap bölümüyle devam eden program, personele teşekkür belgelerinin takdimi ile son buldu.