Bu amaçla alınan 1 asfalt kesim makinesi ile 9 adet kompaktör aracı hizmete başladı.

VASKİ, tüm ilçelerde hizmetin kalitesini artırmak için yeni makineler alarak, vatandaşa en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyor. Makine İkmal Parkı Garajında tanıtımı yapılan 1 asfalt kesim makinesi ile 9 adet kompaktör aracı hizmete alındı. Alınan yeni araçlar ile kesimi yapılan asfalt yollarda arızalar kompaktörlerle kısa sürede onarılarak sıcak asfalt dökümü yapılacak, arızadan sonra oluşabilecek aksaklıklar ise anında giderilmiş olacak. Böylelikle daha önce arızadan sonra oluşan araç ve yaya trafiği aksamasına ve görüntü kirliliğine de son verilecek.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, halkın rahatı ve huzuru için gereken tedbirleri aldıklarını belirterek, “Daha iyi hizmet için gelişmiş teknolojik araçlar alıyoruz. Artık kendi söküğümüzü kendimiz dikeceğiz. Arızalardan sonra yollarda oluşan olumsuzlukları tamamen ortadan kaldırıyoruz. Görüntü kirliliğini giderirken, halkımızın en az derecede etkilenmesi için tüm tedbirleri alıyoruz. Halkınızın ayağını çamura değdirtmeyeceğiz. Merkez ve ilçelerimiz için aldığımız kompaktörler ve asfalt-beton kesim makinesi ile artık arızalardan sonra asfaltımızı da anında ekiplerimiz yaparak hemşehrilerimize hiçbir sıkıntı yaşatmayacağız. Halkımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.