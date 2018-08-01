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01 Ağustos 2018 11:55

VASKİ borç yapılandırılması süresini uzattı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), Kamuya ait olan borçların yapılandırılmasına yönelik başvuru süresinin 27 Ağustos’a kadar uzatıldığını duyurdu.

VASKİ borç yapılandırılması süresini uzattı

01 Ağustos 2018 11:55


VASKİ, su borcu olanların daha kolay ödeme yapabilmeleri için, son günü beklemeden daha rahat bir ortamda işlemlerini yapmalarına yönelik abonelerine çağrıda bulundu. VASKİ’nin yapılandırma için her gün açık olduğu ve işlemlerini yürüttüğü açıklanarak, abonelerin yoğunluk ve rahatsızlık yaşamamaları için son güne kalmadan bu imkândan faydalanmaları istendi.


Su borcu olanların 27 Ağustos Pazartesi gününe kadar bu işlemlerine devam edebileceklerinin ifade edildiği açıklamada, “Resmi Gazetede yayınlanan 7143 sayılı karar ile, su borcu olanlara hem yüzde 90’a varan faiz affı hem de taksitlendirme imkânı tanınıyor” denildi.


Su borcu yapılandırmasının İpekyolu Caddesi merkez binası ile tüm VASKİ ilçe müdürlüklerinde devam edildiğinin belirtildiği açıklamada, VASKİ’nin; yapılandırma sonunda borcunu yapılandırıp ödemeyenler hakkında da hızlı bir icra işlemi başlatılacağını duyurarak bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesi istenildi.




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