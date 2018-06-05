VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş’ın da katıldığı program Hasan Ali Yücel İlkokulunda yapıldı. Okul konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, çevreyle dost olmanın önemine dikkat çekerek, suları kirletmeden ve israf etmeden kullanmak gerektiğini ifade etti. Bilhassa çok ağaç dikmenin en duyarlı hareket olduğunu belirten Tekataş, Hasan Ali Yücel Okulu öğrencileriyle en yakın zamanda ağaç dikme günü düzenleyeceklerini söyledi. Çevreyi kirletmemek için büyük uğraş verdiklerini bunun için yeni bir arıtma tesisi temeli atarak, Van Gölü’nün kirlilikten arındırılması için büyük bir çalışma başlattıklarını söyleyen Tekataş, çevre bize emanet bu emaneti gelecek nesillere çok daha iyi bir şekilde temiz ve yaşanabilir bırakmak istiyoruz” dedi.

Öğrencilere, VASKİ’nin hazırladığı ve çevre duyarlılığının Van Balığı ve Van Kedisi ile anlatıldığı “Tekgöz ile İnci” isimli resimli hikaye kitabı dağıtıldı. Hasan Ali Yücel İlkokulu Müdürü Aydın Sağınç, hazırlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü için yapılan etkinlik ve dağıtılan kitaplar için teşekkür etti. Etkinliğe VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı, Okul idarecilere ve öğretmenleri de katıldı.