VASKİ ekibi, engebeli arazileri aşarak vatandaşa içme suyu veriyor

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Karakoç Mahallesi'nde yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için ekipler harekete geçti. Köyü besleyen sondajın yetersiz kalması üzerine mahalleye kaynak suyunun ulaştırılmasına yönelik proje hazırlandı. VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş'ın talimatlarıyla gerçekleşen çalışmalar, mahallede sevinçle karşılandı.

Mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzakta bulunan kaynak suyunun verilmesi için ekipler dağın eteğinden itibaren kazıya başladı. Zorlu arazi şartlarında devam eden su hattı çalışmaları, yakın zamanda bitirilerek 80 hanelik mahallelinin su sorunu bitirilecek. Karakoç Mahallesi'nde çektikleri su sıkıntısını dile getiren Kutbettin Acar ve Abdullah Özkonaz, “VASKİ'ye başvurduğumuz anda işlemler başlatıldı. Sondaj yetersiz kalınca kaynak suyunun getirilmesi için proje hazırladılar. Çektiğimiz sıkıntılar sona erdiriliyor. Çok zorlu arazilerden su hattı geliyor. Bundan dolayı Genel Müdürümüz Ali Tekataş ve Gevaş Şube Müdürü Tevfik Ergenç ile canla başla çalışan tüm ekibe teşekkür ediyoruz” dediler.