Van ve Su Kanalizasyon İdaresi, kent genelindeki 3 bin 200 rögar kapağı için çalışma başlattı. Çalışmaların ana arterler ve trafik yükü fazla olan caddeler başta olmak üzere tüm il genelinde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, “Ekipler, yol kotundan yukarı kalan veya düşük olan kanalizasyon bacası kapaklarını değiştirme işlemlerine devam ediyor. Bu tür bacaların sürüş emniyeti ve rahatlığı için de sorun teşkil ettiğinden değiştiriliyor. Çalışmalar nedeniyle zarar gören veya yol kaplaması altında kalan kanalizasyon bacalarının değişimi trafik emniyeti açısından da büyük önem arz ediyor. Ekiplerin özverili çalışmalarıyla il genelinde 3 bin 200 baca değişikliği gerçekleştirilecek. Yol geçişinde rahatsızlık vermeyecek şekilde yol ile aynı seviyede baca yükseltme işlemleri yapılıyor. Aynı zamanda havalandırma görevi de gören bacaların yenilenmesi ile oluşabilecek kokular giderilirken, gaz sıkışmasının önüne de geçilmektedir” denildi.