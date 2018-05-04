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04 Mayıs 2018 11:05

VASKİ ekipleri kar yığınlarını aşarak onarım yaptı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, Erciş ilçesine bağlı İmam Abdal Mahallesi’nin arızalanan deposuna gidebilmek için saatlerce karla mücadele ettikten sonra arıza ulaşarak giderdiler.

VASKİ ekipleri kar yığınlarını aşarak onarım yaptı

04 Mayıs 2018 11:05


Batıda bahar havası kendini iyiden iyiye gösterirken, Van’da bazı bölgelerde ekiplerin karla mücadelesi sürüyor. İmam Abdal Mahallesi’nin tıkanan su deposu ve borularını onarmak için arıza yerine giden VASKİ ekipleri, mayıs ayında metrelerce kar sürpriziyle karşılaştı. VASKİ ekipleri, meydana gelen su arızasına ulaşmak için karla mücadele etmek zorunda kaldı. Tepede bulunan metrelerce yükseklikteki karların temizlenmesi ile arıza yerine ulaşıldı.


Kepçelerle karları temizleyen ekipler, saatler süren çalışmalardan sonra arızayı gidererek, 500 nüfuslu İmam Abdal Mahallesi’ne tekrar su verildi.


Günlerdir susuzluk çeken İmam Abdal Mahallesi sakinleri, verdikleri bu emek ve gayretlerinden dolayı VASKİ ekiplerine teşekkür ettiler.




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