Çaldıran’da meydana gelen içme suyu arızası nedeniyle susuzluğun uzun sürmemesi için yoğun gayret gösteren VASKİ ekipleri, geceli gündüzlü yaptığı çalışmalarla halkın kesintisiz su hizmeti almasını sağladı. Dere yatağından geçen su hattındaki arızayı güçlükle onaran ekipleri, ilçeye yeniden su verilmesini sağladı.

Öte yandan, Erciş’te de Yukarı Kozluca Mahallesi’ne 600 metrelik yeni su hattı şebekesi çekilerek, su sorunu giderildi. Su hattının yenilenmesi ile rahat bir nefes alan mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı VASKİ’ye teşekkür ettiler.