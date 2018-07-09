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09 Temmuz 2018 16:13

VASKİ ekiplerinin zorlu mücadelesi

Van Su ve Kanalizasyon İşleri (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Çaldıran ilçesinde meydana gelen su arızasını güçlükle onardı.

VASKİ ekiplerinin zorlu mücadelesi

09 Temmuz 2018 16:13


Çaldıran’da meydana gelen içme suyu arızası nedeniyle susuzluğun uzun sürmemesi için yoğun gayret gösteren VASKİ ekipleri, geceli gündüzlü yaptığı çalışmalarla halkın kesintisiz su hizmeti almasını sağladı. Dere yatağından geçen su hattındaki arızayı güçlükle onaran ekipleri, ilçeye yeniden su verilmesini sağladı.


Öte yandan, Erciş’te de Yukarı Kozluca Mahallesi’ne 600 metrelik yeni su hattı şebekesi çekilerek, su sorunu giderildi. Su hattının yenilenmesi ile rahat bir nefes alan mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı VASKİ’ye teşekkür ettiler.




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