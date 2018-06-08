VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle yaptığı açıklamada, bu gün yepyeni ufuklara yelken açacak olan çocukların en mutlu günü olduğunu söyledi. Bu gün hakettikleri başarıların onay, tescil ve onurlandırılması günü olduğunu ifade eden Tekataş, eğitimde ki başarı ülkenin geleceğini şekillendirdiği ve daha iyi bir gelecek için umutlandıklarını dile getirdi. Tekataş, “2017-2018 yılı eğitim ve öğretim yılının sonunda, ülkemizin her yerinde olduğu gibi Van’da da geleceğimizin teminatı olan pırıl pırıl gençlerimiz karne heyecanı yaşıyorlar. Milyonlarca öğrencinin bu gün yaşadığı heyecan ve coşku, anne babalarının sevinci ve mutluluğu ile ayrı bir güzelliğe bürünmektedir. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerin Türkiye’yi daha iyi ve güçlü hedeflere götüreceğinden asla şüphemiz yoktur. Öğrencilerin yıl boyu verdikleri üstün performans takdire şayandır. Ancak gösterdikleri üstün gayret ve azim ile geleceğimizi şekillendiren öğretmenlerimizi de bu çabalarından dolayı kutlarım. Tüm öğrencilerimizi ve eğitim camiamızı bu eğitim öğretim yılında elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarı, sağlık ve mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.