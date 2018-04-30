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30 Nisan 2018 19:44

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş’tan kandil mesajı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi(VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajda, kandillerin toplumsal dayanışmanın vesilesi olduğunu söyleyerek, Berat Gecesinin de kardeşliğimizin pekişmesine, gönüllerimizin huzur bulmasına, insanlarımızın birlik ve dirlik içinde yaşamasına katkı sunmasını diliyorum" dedi.

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş’tan kandil mesajı

30 Nisan 2018 19:44


Mübarek Ramazan ayına yaklaştığımızın göstergesi olan Berat Kandilinin tüm İslam Âleminde huşu ve güven içinde idrak edilmesini temenni ettiğini belirten Tekataş, “Ancak Müslümanlar kan, revan ve savaş içinde yaşıyorlar. Bu günde dünyanın çeşitli yerlerinde maalesef acı haberler aldık. Huzura aç bir halde bekleyen mazlum diyarlar var. Onların kurtuluşu için de ellerimizi Rabbimize duaya açıyoruz. Ülkemizin de kaostan uzak, tesis edilen huzur ortamında ilelebet varlığını devam ettirmesi en büyük arzumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle Mübarek Berat Kandilinin İslam alemine ülkemize ve Van’ımıza hayırlar getirmesi dilek ve temennilerimle, herkesin Kandilini tebrik ediyor, Yüce Allahtan iyiliklerin, güzelliklerin, barışın ve umudun hep daim olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.




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