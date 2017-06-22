VASKİ Genel Müdürü Abdulvahap Gezgen beraberindeki Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı, Su Kanalizasyon Daire Başkanları Ömer Tokgöz ve Murat Aslan, İçme Suları Şube Müdürü Bahattin Önder ile birlikte Çatak’ta altyapı konusunda yapılanlar ve yeni yapılacak yatırımları konusunda incelemelerde bulundu. Genel Müdür Gezgen, ilk olarak beraberindeki heyet ve Çatak ilçesindeki yetkililerle istişare toplantısı yaptı. Toplantıda görüş alışverişinde bulunan Gezgen, daha önce yapılan yatırımları yerinde inceledi. Buradan da yeni yapılacak altyapı hizmetlerinin verileceği bölgeleri inceleyerek planlamalar yapan Gezgen’e; VASKİ Çatak Şube Müdürü Tevfik Ergenç, Ak Parti İl Başkanı Tahsin Babur, Çatak Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan da eşlik etti.