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12 Mayıs 2018 16:28

VASKİ Genel Müdürü Tekataş ‘Anneler Günü’nü kutladı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, yayımladığı mesajında ‘Anneler Günü’nü kutladı.

VASKİ Genel Müdürü Tekataş ‘Anneler Günü’nü kutladı

12 Mayıs 2018 16:28


Annelerin yetiştirdikleri nesillerle geleceği şekillendiren mimarlar olduğunu belirten Tekataş mesajında; “Onlar en değerli varlıklarımızdır. Onlara karşı duyarlı, nazik, sevecen ve içten olmamız lazım. Anne sevgisi bir güne sığdırılmayacak kadar yüce bir duygudur. Anneler fertlerin yetiştirilmesinde en iyi öğretmen olmuşlardır. Toplumun ileriye gitmesinde ki etkileri tartışılamaz, çektikleri emekleri inkar edilemez. Her türlü kıymete, değere ve övgüye layıktırlar. Onlar eli ve ayağı öpülesi değerlerimizdir. Annelerin üzerimizdeki hakları ödenmeyecek kadar ağırdır. Bu duygularla tüm annelerin ‘Anneler Gününü’ kutluyorum” dedi.




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