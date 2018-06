Hizmetle en uzak mezraya bile ulaştık ve geleceğe silinmez bir imza attık” dedi.

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Çatak ilçesinde devam hizmetlerin denetimini yaptı. Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Tekataş, hizmetlerin aksamaması için talimatlar verdi. VASKİ Çatak Şubesine de giderek, yapılan çalışmalarla ilgili brifing alan Tekataş, daha sonra Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül’ü ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulundu. Çatak’ın ileri gelen kanaat önderleri ile de görüşerek toplantılar yapan Tekataş, toplumun öncülerinin görüşlerini önemsediklerini belirtti. Çatak’ta vatandaşlarla buluşan Tekataş’a yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür edildi.

Daha sonra Karşıyaka Mahallesinde devam eden çalışmaları inceleyen Tekataş, yüklenici firma yetkililerine de işlerin zamanında bitirilmesini ve halkın ihtiyaçlarının bir an önce karşılanmasını istedi. Yapılan hizmetlerimiz hız kesmeden artarak devam ettiğini ifade eden VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, “En uzak mezrada bile hizmetin izi ve sözü var. Biz hiç bir ayrım yapmadan her yere hizmetin imzasını atıyoruz. Van’da VASKİ olarak silinmez ve unutulmaz hizmetlere imza attık. Her ilçeye olduğu gibi Çatak ilçemizde de altyapı hizmetleri aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz bir gün Çaldıran’ın İran sınırında bir mahallede çalışırken, öbür ekip sarp dağları da aşarak en uzak mezrada bile çaba sarfetmektedir. Amacımız halkın yanında ve hizmetinde olmaktır. Onların teşekkürü ve takdiri ve duası bizim için en büyük ödüldür” şeklinde konuştu.

Tekataş, Ak Parti yeni dönem Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Ak Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ile birlikte ilçe halkının taleplerini dinledi.

Tekataş’ın incelemelerine Özel Kalem Müdürü Mustafa Numan Özdağ ile VASKİ Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç de katıldı.