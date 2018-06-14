İçme suyunu sulama amaçlı kullanmayınız” dedi.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, bayram arifesinde su israfı konusunda vatandaşları bir kez daha uyararak, “Başkasının hakkını gasp ederek kul hakkına giriyorsunuz. Su gibi aziz bir nimeti böyle hor kullanmayalım. İçme suyumuz altın değerindedir, israfını engelleyelim. Altın sokağa atılmayacak değerde isi, içme suyu da bağ bahçede kullanılmayacak kadar değerlidir. Van’da içme suyunun sulama amaçlı kullanılmasından ve bayram öncesi sokak aralarında halıların yıkanmasından oluşan su israfının ciddi boyutlara ulaştı. Bu yüzden suyu azalan ve şikayetçi olan mahalleler var. Kul hakkı, kardeşlik hukuku, birlikte yaşama kültürü diyorsak başkasının hakkını gasp etmemeliyiz. Bu su israfı bilhassa bu Ramazan ayı ve Bayram öncesinde şiddetli kaçırmamamız gereken bir hareket olmalıdır" dedi.

Tekataş, , kurum olarak Bayram öncesi bağ bahçeyi içme suyu ile sulayanlar ile ilgili bir çok şikayet aldıklarını ifade etti. Ekiplerin buna hemen müdahale edip, gereken yasal işlemleri başlattığını söyleyen Tekataş, “Bundan şiddetle kaçınmamız gerekir. Komşumuzun ve diğer hemşerilerimizin hakkına giriyoruz. Onların su gibi bir nimetten faydalanmasını engelliyoruz. Buna hakkımız yok. Bunca elektrik parası ödeyip, zahmet çekip size temiz su ulaştırıyoruz. Ancak bu temiz ve kaynak suyu olan içme suyumuzun sulama amaçlı kullanılması sonucu maalesef sıkıntılar yaşanıyor. Kul hakkını yemek sadece parasını gasp etmek değildir. Onu en temel gereksinim olan sudan mahrum bırakmak, içeceği suyu bahçede israf etmek de kul hakkıdır buna özenle dikkat etmeliyiz" şeklinde konuştu.