Kirman Deresi kenarında bulunan 100’den fazla evin 4 yıldır süren şikâyetleri son buluyor. Arıza yerinin bataklık ve sık ağaçlık kesimden kaldığı ve vatandaşın arsasından yolun geçmesinden dolayı bölgeye şimdiye kadar müdahale edilemedi. VASKİ ekipleri mahalle halkı arasında yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldı. Ağaçlık alanda iş makineleri ile çalışmalar başlatılan ekipler, yol açarak arıza yerine ulaştı. Arızalı borular değiştirilmeye başlandı. Bataklık alandan dolayı çöken kanalizasyon borularından akan sızıntılara son veriliyor. Boruların değiştirilmesiyle dereye akan ve çevreyi aşırı rahatsız eden kokular da giderilmiş olacak. Yaklaşık 400 metrelik kanalizasyon hattı 200’lük korige boru ile değiştirilerek, mahalle halkı yıllardır mustarip olduğu sorundan kurtarılıyor. Çalışmaların başladığı alana giden Kanalizasyon İşletme Şube Müdürü Rahmi Turgut, ekiplerin çalışmalarını takip etti. Ekiplerin çalışmalarını takdirle karşılayan Hacıbekir Mahallesi sakinleri, yıllardır pis kokulardan rahatsız olup evlerinde oturamaz hale geldiklerini belirterek, 4 yıldır süren bu sorunun çözümü için kendilerini yalnız bırakmayan VASKİ yetkililerine teşekkür ettiler.