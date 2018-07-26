VASKİ’den yapılan açıklamada, bu hafta cumartesi ve pazar günü tam gün mesai yapılacağı belirtildi. Açıklamada, “Yapılandırmada artan talep yoğunluğunu karşılamak ve vatandaşların mağduriyetini gidermek için hafta sonu da kesintisiz hizmet etmeye devam edeceğiz. Gelen abonelere, VASKİ’den su ve çay ikramı yapılırken, vatandaşların daha rahat bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmeleri için de yeni düzenlemeler yapıldı. Yapılandırma için gelenlerin beklememeleri için personel sayısı artırılarak işlemlere hız kazandırıldı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu çalışmalarla vatandaşların rahat işlem yapmaları sağlandı. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, birikmiş su borcu olan vatandaşların 7143 sayılı Kanun ile tanınan imkandan faydalanmasını istiyor. Yapılandırmada son bir haftaya girildi. Abonelerin 31 Temmuz’a kadar başvurmaları gerekiyor. VASKİ, su borcunu yapılandırmak isteyen abonelerin yoğun talebini karşılamak için ek tedbirler aldı. Kurumun giriş katında yapılandırma için gelenlerin beklememesi için bilgisayar ve ekiplerin sayısı artırılarak talepler anında karşılanıyor. Su borçlarının birikmiş faizlerinin yüzde 90’a varan ölçüde silindiği ve anaparanın da taksitlendirildiği bu düzenleme ile vatandaşlara büyük kolaylıklar getiriliyor. Birikmiş su borcu olanların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvurmaları gerekir. Sürenin uzatılmayacağı ve bu imkandan tüm borcu olanların faydalanması için VASKİ personelleri hafta sonu tam gün mesai yapacaklar” denildi.