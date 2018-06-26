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26 Haziran 2018 17:32

VASKİ halkın yanında

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) yaptığı çalışmalarla halktan büyük takdir görürken, personel ise mahallelerde halkı hizmetler konusunda bilgilendiriyor.

VASKİ halkın yanında

26 Haziran 2018 17:32


Halkla yakın temas halinde olan VASKİ personelleri halkın dilek ve temennilerini bizzat kendilerinden dinlemek ve yapılan faaliyetleri detaylı anlatmak için tanıtım seferberliği başlattı. VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş’ın direktifleri bizzat uygulaması ve teşviği ile başlayan mahallelerde halkı bilgilendirme toplantıları büyük memnuniyetle karşılanıyor. Gevaş Güney Şube Müdürü Tevfi Ergenç de birimine bağlı ilçe ve mahalleleri tek tek gezerek halkın evlerine misafir oluyor. Çatak Uzuntekne Mahallesine giden ekipler, büyük coşku ile karşılandı. Yıllardır hizmete susadıklarını ve ilk kez kendilerini muhatap alan bir yönetim gördüklerini belirten mahalle sakinleri, ayrıca zaman zaman bizi ziyarete gelen VASKİ ekipleri de ayrıca bizlere yalnız olmadığımızı gösteriyor. Teşekkür ederiz” dediler. Vatandaşlar, VASKİ çalışmalarından memnuniyetini dile getirirken, en uzak yerleşim birimine kadar altyapı çalışmalarının gittiği ve yapılanları başarılı bulduklarını söylediler.


Gürpınar Günbaşı Mahallesinde daha sağlıklı bir su için 600 metrelik ek bir su kaptaj bağlantısı yapılırken, mahalle halkı büyük bir sorundan kurtarıldı. Ayrıca Gevaş Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan ve kanalizasyon hizmeti alamayan üç apartmana da yeni hat bağlanarak sorun giderilmiş olurken ekipler, bir yandan da yeni çalışmalar ile ilgili de bilgilendirmeler yapılıyor. Yapılan çalışmaları yerinde takip eden İşletmeler Daire Başkanı Bahattin Önder, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Harun Şahin ve Gevaş Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç, halkın taleplerinin karşılanması için gerekenin Genel Müdür Ali Tekataş’ın talimatları doğrultusunda yapıldığını halka anlattılar.




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