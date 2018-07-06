VASKİ’den yapılan açıklamada, depolarda ekiplerin çalışmalarına devam ettiği ve yeni depoların sağlıklı oluşunun ise takdir topladığı belirtildi. Açıklamada, “Merkez ve tüm ilçelerde bulunan depolar baştan sona yenilenerek seramikle kaplanırken, halk sağlığını direkt etkileyen hijyenik depo yapımı ise ilk kez kapsamlı olarak ele alındı. Proje kapsamında sadece betonla kaplanmış ve yıpranmış, yer yer yosun tutmuş depoların tümü seramikle kaplanıyor. Yalıtımı olmayan betonarme yer altı su depolarında yaşanan en büyük sıkıntının deponun suyu dışarı sızdırması veya yeraltı sularının içeri sızarak suyu kirletme riskinin bulunması olarak görülüyor. Yıllardır halk sağlığının hiçe sayıldığı ve en gereksinim olan suyun halka sağlıklı olarak verilmediği dile getirilerek, tüm içme suyu depolarının temizlenmesi, seramik kaplaması ekiplerce sürdürülüyor. Depoların seramikle kaplanması sırasında zaman zaman su kesintileri olabilecek. Halkın en az seviyede etkilenmesi için de azami önem veriliyor. Bu çalışmalar periyodik olarak devam edecektir” denildi.