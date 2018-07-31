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31 Temmuz 2018 10:40

VASKİ, İŞGEM’deki atık su sızıntısını çözdü

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), İş Geliştirme Merkezindeki (İŞGEM) atık su sızıntısını yeni hat çekerek engelledi.

VASKİ, İŞGEM’deki atık su sızıntısını çözdü

31 Temmuz 2018 10:40


İŞGEM’de özellikle yağışların ardından bazı iş yerlerinin bodrum katını basan atık su sorunu, VASKİ’nin çalışmaları doğrultusunda çözüldü. İşletmelerden gelen talepler üzerine İŞGEM’de incelemelerde bulunan Kanalizasyon Dairesi Başkanı Emre Eşme ve Kanalizasyon İşletme Şube Müdürü Rahmi Turgut, işletme sahipleri ile birlikte sorunun yaşandığı yerleri gezdi. Yapılan incelemelerin ardından hatların değişimine karar veren ekipler, Süphan Mahallesi’nde bulunan İŞGEM’in kanalizasyon borusunu yenileyerek sorunu çözdü.


VASKİ’nin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden İdris Toprak isimli vatandaş, sorunu en kısa zamanda çözdüğü için VASKİ yetkililerine teşekkür etti.




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