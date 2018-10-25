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VASKİ, Özalp'ta 30 yıllık su hatlarını yeniliyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından Özalp ilçesinde 30 yıllık su isale hattını yeniliyor.


VASKİ tarafından Özalp ilçesi Atatürk Caddesinde başlatılan çalışmalar ile ilçenin en önemli su kaynağının bağlı olduğu su isale hattını yeniliyor. En son 30 yıl önce döşenen hattın sürekli arızaların oluşması ile su sorunu yaşanan hatta VASKİ Özalp Şubesi tarafından başlatılan çalışma ile yenileniyor. Yaklaşık 200 metrelik hattın eski boruları söküp yerine yeni borular döşemesi tamamlanarak hizmete girecek.

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