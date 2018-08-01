VASKİ takımları, futbol ve paintball karşılaşmalarında ekip olarak yaptığı mücadelelerle göz dolduruyor. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda şimdiye kadar başarılı sonuçlar alan VASKİ Futbol Takımı, turnuvada hem centilmenlik hem de yaptığı maçlarla büyük takdir topladı. Yapılan dört maç sonucunda mağlubiyet yüzü görmeyen VASKİ Futbol Takımı, iki maçı berabere tamamlarken, 2 maçta da galibiyet elde etmeyi başardı. Takım, turnuvada şampiyonluk elde etmek için yoğun bir antrenmanla maçlara hazırlanıyor.

Maç sonrası Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yaşar, VASKİ’nin başarısından dolayı kutlayarak oyuncuları tek tek tebrik etti.

Öte yandan Edremit Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen ve turnuvası düzenlenen Paintball karşılaşmalarında da sahada mücadelesini sürdüren VASKİ, ilk maçı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne karşı 2-1 kazanarak, diğer maçlar için de iddialı olarak hazırlanıyor.