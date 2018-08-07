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07 Ağustos 2018 16:05

VASKİ tarihi çeşmeyi kurtardı

VAN (İHA) – Van’nın Özalp ilçesinde tarihi çeşme ‘Kıble bulağı’ Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Özalp Şube Şefliği ekipleri tarafından yapılan onarım çalışmaları sonucunda faaliyete geçirildi.

VASKİ tarihi çeşmeyi kurtardı

07 Ağustos 2018 16:05


Özalp ilçesinde tarihiyle ön plana çıkan ve Özalp’ın ilçe olmasında büyük önemi olan ve ‘Kıble bulağı’ olarak bilinen çeşmenin yaklaşık 2 aydan bu yana akmaması nedeniyle ilçede sosyal medya üzerinde büyük tepkiye yol açtı. Bunun üzerine Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Özalp Şube Şefliği, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda suyun pompa ile ilçe merkezine verildiğini, pompanın arızalanması nedeniyle suyun akmadığı tespit edildi. Bunu üzerine yapılan çalışmalarla çeşmenin ilk kaynağı olan yere kadar getirildi. Adının açıklanmasını istemeyen hayırsever bir iş adamı tarafından çeşme yeniden inşa edilecek. Özalp’ın tarihinde büyük önem taşıyan bu çeşmenin akması ilçede büyük ilgiye neden oldu. Çeşmenin akmasıyla çoğu vatandaşın bölgeye giderek çeşmenin suyundan faydalanmaya başladı. İlçe sakinleri VASKİ’nin bu çalışmasından dolayı çalışanlarına teşekkür ettiler.




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