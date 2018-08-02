Daha önce yüzbinlerce lira harcanarak dışardan temin edilen hizmetler artık yeni alınan liyakatli personeller tarafından VASKİ’nin kendi atölyelerinde gerçekleştirilecek.

Van ve ilçelerinde içme suyu temininde kullanılan bilhassa sondaj pompalarının büyük yekûn tutan dinamo sarım ve diğer onarım işlemleri VASKİ Makine İkmal Garajında yapılmaya başlandı. Kurum için yük olan giderlerin kısılmasıyla, yüzbinlerce lira tasarruf sağlandı. VASKİ Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Makine İkmal Garajında yeni hamlelerle kurumun dışardan aldığı teknik destek ve onarım işlerine son verildi. VASKİ personelleri bir başarıya imza atarak, kurumun her kuruşunun hizmet harcanması için yeni çalışma ile bir ilki başardı. Dışarıya verilen yüzbinlerce lira tamir ve onarım bedelinin kısılmasıyla kurumun esnafa olan borçlarını daha düzenle ödendiği de açıklandı. Sondaj pompalarını sarımı, iş makinelerinin kullandığı hortumların kesme, soyma, sıkma presi, araç klima gaz dolum cihazı gibi işlemler bundan böyle kurumun kendi personelleri tarafından yapılacak. Bu işlemlerin devreye alınması ile kurumda ciddi tasarruflar sağlanarak, teknolojik olarak da yeniliklerle donatılmış oldu.

VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Talay, yeni alınan cihazları yerinde inceleyerek Makina İkmal Şube Müdürü Erhan Dizman’dan bilgiler aldılar.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı, “Genel müdürümüz tasarruf üzerinde çok ciddi şekilde duruyor, bize hedefler belirliyor. Bizler de bu hedefler için yeni tedbirler alıyoruz. Kendi işçimizle kendi emeğimizle halkımız için üretiyoruz. Üretimini kendi işçimizle yapıyoruz, ihtiyaçları ve hizmet alanı artan ilimizin ihtiyaçlarını ancak tasarruf ederek sağlayabiliriz. Genel Müdürümüz Ali Tekataş’ın öncülüğünde kurumsal yapıda büyük mesafeler aldık. VASKİ Atölyelerinde emek veren idareci ve emekçi tüm kardeşlerimizi kutluyoruz” dedi.