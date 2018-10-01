VASKİ teknoloji ile hizmet ağını genişletti

Türkiye'de bir ilk olarak Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya alınan Hizmet Denetim Sistemi (HDS) ile şikâyetler anında gideriliyor.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uygulamaya alan VASKİ, HDS ile bir ilke imza atarak, halka ulaşmak ve sorunu bekletmeden çözmek için bu modeli geliştirdi. Bu sistemle sorunlar bekletilmeden, zamana yayılmadan ve halkın kuruma gelmesine gerek bırakmadan çözülmüş oluyor. VASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından uygulamaya alınan HDS sistemi ile yapılan hizmetlerin bilgisayar üzerinden anlık takibi, işin bitme süresi ve yapım aşamalarının sürekli denetimi yapılıyor.

Hizmetin her bölgeye hızlı gitmesi ve bilgisayar üzerinden online olarak takip altında olması ile bilinen HDS sistemiyle büyük verimlilik elde edildi.

Arızanın 185 Nolu telefona bildirilmesi ile başlayan süreç, ekiplerin çalışma alanına gitmesi ve çalışmayı bitirme aşamaları anbean takip ediliyor. Ekiplerin arızayı bitirme süresine göre de puanlama sistemi getiriliyor. Belirtilen sürede işi bitiren ekipler, ayrıca ödüllendirilerek ayın başarılı elamanı olarak seçiliyorlar.

HDS ile şikâyetlerin anında çözülmesi sonucu vatandaşların memnuniyet oranı artarken, VASKİ'nin kurumsallaşmada attığı adımlar büyük takdir görüyor. HDS sistemini geçtiğimiz ay bir basın toplantısı düzenleyen Genel Müdür Ali Tekataş ile Bilgi İşlem Daire Başkanı Yavuz Kurt tanıtmıştı.