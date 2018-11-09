VASKİ'de görev değişikliği

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş'ın Elazığ'da belediye başkan aday adayı olmak için istifa etmesinin ardından, Emrah Çayırlı VASKİ Genel Müdür Vekilliğine getirildi. Çayırlı, Tekataş'ın bıraktığı yerden aynı tempo ile devam ederek Van için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. VASKİ Genel Müdür Vekili Emrah Çayırlı, VASKİ Genel Müdürlüğü görevini başarıyla sürdüren ve birçok vizyon proje ile taçlandıran Ali Tekataş'a teşekkür etti. Tekataş'ın bıraktığı yerden bu başarıyı sürdüreceklerini dile getiren Çayırlı, “Van için yaptıklarını unutmak mümkün değil. O birçok yeni hizmete imza attı. VASKİ bundan sonra da aynı heyecan ve kararlılıkla yoluna devam edecektir” dedi.

VASKİ'nin bir kurumsal yapıya kavuştuğunu ifade eden Çayırlı, “Biz kimseyi ayırmadan, gece gündüz, uzak yakın demeden en iyisini yapmanın azmi içinde olacağız. Van için yapacağımız çok hizmet, alacağımız daha uzun bir yol var. Halkımızın desteği ve personellerimizin üstün gayreti ile Van'ın dört bir yanında çalışmalarımız aksatılmadan sürdürülmektedir. Valimiz Murat Zorluoğlu'nun destek ve himayeleri ile hizmet yolunda emin adımlarla yolumuza devam diyeceğiz. Herkese destek ve teveccühlerinden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.