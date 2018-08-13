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13 Ağustos 2018 12:58

VASKİ’den 4 mahalleye kanalizasyon hattı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, İpekyolu ilçesindeki 4 mahallede kanalizasyon hattı çekmek çalışmalarını sürdürüyor.

VASKİ’den 4 mahalleye kanalizasyon hattı

13 Ağustos 2018 12:58


İpekyolu ilçesine bağlı Sarmaç, Karpuzalan, Değirmenköy ve Kıratlı mahallelerinde toplam 26 kilometrelik kanalizasyon hattı yapımı tamamlanırken, halen 6 kilometrelik hattın da yapımı devam ediyor. 4 mahallede devam eden çalışmaların bitirilmesiyle altyapı sorunu da tamamen giderilmiş olacak.


Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı Harita Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü teknik heyetinin özverili çalışmaları büyük takdir gördü. Çalışmaların sonbahar aylarında bitirileceği kaydedilerek, mahallelerin altyapı konusunda büyük hizmetlerle tanıştığı bildirildi.




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