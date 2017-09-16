VASKİ’den yapılan açıklamada, yaz mevsimi nedeniyle meydana gelen su sorununun fazla yaşanmaması için kaçak su önleme ekiplerinin 185 Nolu hatta gelen ihbarları ve sahada yaptıkları çalışmalarda içme suyunu kaçak yollarla kullanan kişilere göz açtırmadığı belirtildi. Yapılan kontrollerde zaman zaman içme suyu ile tarlaların, bağ ve bahçelerin bile sulandığı tespit edilirken, Abone İşleri Daire Başkanlığının son üç ayda yaptığı çalışmalar sonucunda ise sayaçsız, iptal edilen, tutanak tutulan, ceza kesilen ve abonesiz olan 7 bin 914 kişiye işlem yapıldığı kaydedildi.