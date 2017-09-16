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16 Eylül 2017 16:35

VASKİ’den 7 bin 914 aboneye işlem

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, son üç ayda yaptığı çalışmalar sonucunda sayaçsız, iptal edilen, tutanak tutulan, ceza kesilen ve abonesiz olan 7 bin 914 kişiye işlem yapıldığı belirtildi.

VASKİ’den 7 bin 914 aboneye işlem

16 Eylül 2017 16:35


VASKİ’den yapılan açıklamada, yaz mevsimi nedeniyle meydana gelen su sorununun fazla yaşanmaması için kaçak su önleme ekiplerinin 185 Nolu hatta gelen ihbarları ve sahada yaptıkları çalışmalarda içme suyunu kaçak yollarla kullanan kişilere göz açtırmadığı belirtildi. Yapılan kontrollerde zaman zaman içme suyu ile tarlaların, bağ ve bahçelerin bile sulandığı tespit edilirken, Abone İşleri Daire Başkanlığının son üç ayda yaptığı çalışmalar sonucunda ise sayaçsız, iptal edilen, tutanak tutulan, ceza kesilen ve abonesiz olan 7 bin 914 kişiye işlem yapıldığı kaydedildi.




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