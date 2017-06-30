VASKİ’den yapılan açıklamada, devri tamamlanmadığı için içme suyu abonelikleri 5 yıldır yapılamayan Edremit TOKİ yerleşim yerlerinin abonelik çalışmasının başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Deprem sonrası yapılan yeni TOKİ’lerin abonelikleri, altyapı devri olmadığı için yapılamadığından mağdur olan vatandaşların sorunlarını çözmek amaçlı başlatılan bürokrasi sonrası Edremit 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. etap içme suyu abonelikleri başlatılarak vatandaşların mağduriyetleri gidermeye çalışılıyor. Edremit 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. etap abonelikleri bitimiyle birlikte geriye kalan etapların abonelikleri kabul edilmeye başlanılacak. Edremit TOKİ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. etapta ikamet eden vatandaşların aboneliklerini yapabilmeleri için ikamet edilen eve ait bankaya yatırılan taksit dekontu ve kimlik fotokopisiyle birlikte VASKİ hizmet binasına gelerek içme suyu aboneliklerini yapabilecekler” denildi.