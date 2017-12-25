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25 Aralık 2017 13:38

VASKİ’den Alaköy Mahallesi’ne 200 tonluk su deposu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi’ne 200 tonluk yeni su deposu yapıldı.

VASKİ’den Alaköy Mahallesi’ne 200 tonluk su deposu

25 Aralık 2017 13:38


VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yardımcıları Nazım Akman ve Emrah Çayırlı ile İşletmeler Dairesi Başkanı Bahattin Önder ile Alaköy Mahallesi’ne giderek, yapılan depoda incelemelerde bulundu. Alaköy Mahallesi Muhtarı Zeki Akyürek’i de ziyaret eden Tekataş, daha sonra mahalleli ile bir araya gelerek sohbet etti. Burada konuşan Muhtar Zeki Akyürek, VASKİ yetkililerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Mahalleye gelen suyun yıllardır yetersiz olduğunu söyleyen Akyürek, “Mahallemize 200 tonluk yeni bir su deposu yaptılar. VASKİ’nin desteği ve çalışkanlığı sonucu mahallemize 200 tonluk su deposu yapılmış oldu. Bugün de Genel Müdürümüz Tekataş bizi ziyaret ederek, onurlandırdılar" dedi.


Genel Müdür Ali Tekataş ise, Alaköy’e ilk kez geldiğini belirterek, “Çok farklı, temiz ve örnek bir mahallemiz. Düzenli bir mahalle ve dayanışma içinde çalışmalar yürütülüyor. Bizler de tüm Van’ın olduğu gibi Alaköy’ün de mutluluğu için hizmet ediyoruz. Bu depo ile susuzluk giderildi. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.




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