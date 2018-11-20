VASKİ'den altyapı hizmeti

Tüm ilçelerde faaliyetlerine devam eden VASKİ, kent merkezinde de yıllardır eksik bırakılan altyapı hizmetlerini tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. VASKİ, Edremit ilçesinde bulunan İHH konutlarının kanalizasyon sorununa el attı. Ekipler, 64 konutun altyapı eksikliğini gidermeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında 610 metrelik bir hat çekilerek bu çalışma ile konutların büyük sorun teşkil eden kanalizasyon eksikliği giderilmiş olacak. Yapılan çalışmaların havalar elverdiği sürece devam edeceği belirtilerek, öncelik arz eden çalışmaların bir an önce bitirilmesine yönelik çalışmalara hız verildiği kaydedildi.