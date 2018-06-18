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18 Haziran 2018 15:16

VASKİ’den bayram mesaisi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı boyunca tatil yapmadan 24 saat aralıksız mesai yaptı.

VASKİ’den bayram mesaisi

18 Haziran 2018 15:16


VASKİ ekipleri, tüm ilçelerde hazır bekleyerek oluşan ani arıza ve şikayetlere anında müdahale etti. Çatak karayolunda meydana gelen su arızası için harekete geçen ekipler, Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç koordinatörlüğünde yoğun çaba göstererek arızayı kısa zamanda gidermeyi başardı.


Gevaş ilçesinde yapımı devam eden ek isale hattı çalışmalarına da bayramda ara verilmeden devam edildi. VASKİ İşletmeler Daire Başkanı Bahattin Önder, çalışan ekipleri ziyaret etti. Kendisine çalışmalarla ilgili bilgiler veren Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç ile ilçede devam eden diğer çalışmalarla ilgili bilgiler de alan Öner, ekiplere başarı dileklerini iletti.


Bejingir ana su kaynağında oluşan bir motor arızasını gideren ekipler, bayram boyunca su kaynağında çalışmalarını sürdürerek, olası aksamaların önüne geçmiş oldu.


Ayrıca, bazı mahallelerde meydana gelen içme suyunun azalması şikayetlerinin de, içme suyunun sulama amaçlı kullanımından kaynaklandığı belirtildi.




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