İhale yoluyla yapılanların dışında kendi öz kaynakları ile de çalışmalar yürüten VASKİ, hizmetlerin ilin her kesimine eşit ulaşmasını hedefliyor. Tüm ilçelerde faaliyetlerine devam eden ekipler, bakım onarımlarla birlikte yeni su ve kanalizasyon hatlarının yapımı için büyük emek sarf ediyor. VASKİ, 2107 yılı içinde ihale yoluyla 91 adet içme suyu projesini bitirerek hizmete almış oldu.

İhale ile 200 kilometre, kendi öz kaynakları ile de 84 kilometre olmak üzere 284 kilometrelik yeni içme suyu hattı bitirerek halkın hizmetine sunan VASKİ; kanalizasyonda da ihale yoluyla 48 kilometre, öz imkanlarla 22 bin 916 metre olmak üzere toplamda 70 kilometrelik kanalizasyon hattı yapımı gerçekleştirdi. Ekipler, ayrıca aynı süre zarfında 37 bin 226 adet de kanalizasyon arızasını giderdi.

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, bu yıl ilk kez gelirlerinin giderlerinden fazla olduğunu belirterek, “Öz gelirimizi yüzde 40 artırarak 49 milyondan 68 milyon TL’ye çıkardık. Toplam gelirimiz ise 2016 yılında 77 milyon iken, 2017 yılında 112 milyon lirayı aşmış duruma geldi. Bu bizim için daha çok yatırım demek" dedi.

Tekataş, hedeflenen başarıyı yakalamak için bütün ekipleri seferber ettiklerini ifade ederek, “Bizim için mevsim şartları ne olursa olsun biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Halkın mağduriyet yaşamaması için ne gerekiyorsa yapılacak. Biz onlara hizmet için bu makamlardayız. Halkımıza her zaman kapımız açıktır, onlara hizmet bizim için en büyük mutluluktur. 2018 yılı için de hedeflenen başarıları yakalamak için çalışıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma duyarlılık ve fedakarlılıkları için de teşekkür ediyorum. Halkın duası yeter bize" şeklinde konuştu.