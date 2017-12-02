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02 Aralık 2017 12:37

Vaski’den Çatak’ın en ücra köyüne su hizmeti

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), tarafından en ücra mahalleye kadar hizmetlerin gitmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Vaski’den Çatak’ın en ücra köyüne su hizmeti

02 Aralık 2017 12:37

VASKİ en son olarak Çatak’ın en uzak köyüne hizmet götürerek de bir ilke imza atmış oldu.


VASKİ ekipleri, Çatak ilçesinin Siirt sınırında bulunan Övecik Mahallesinin cami ve taziye evine su vererek mahalle sakinlerine büyük mutluluk yaşattılar. Cami ve taziye evine ilk su verilmesi törenine Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, ilçe müftüsü, ilçe kurum yetkilileri, Gevaş-Çatak VASKİ Şube Müdürü Tevfik Ergenç, mahalle muhtarı ile sakinleri iştirak etti.


Taziye ve Camiye su verilmesini ardından protokol mahalle halkıyla birlikte Cuma namazı kıldı. Daha sonra halkla bir araya gelen yetkililere mahalle halkı teşekkürlerini dile getirdiler. Yıllardır bu hizmeti beklediklerini belirten Övecik Mahallesi sakinleri, “Bizim taleplerimize VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş duyarlılık gösterdi. Ekipler yönlendirildi, bugün Kaymakamımız ile VASKİ Gevaş ve Çatak Şube yetkilileri gelerek bu mutluluğumuza ortak oldular. Çok teşekkür ederiz. Bizleri büyük bir sorundan kurtardılar" şeklinde duygularını ifade ettiler.




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