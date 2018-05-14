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14 Mayıs 2018 12:29

VASKİ’den enerji tasarrufu için yeni tedbirler

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), enerji giderlerini en aza indirmek için yeni çalışmalar başlattı.

VASKİ’den enerji tasarrufu için yeni tedbirler

14 Mayıs 2018 12:29


VASKİ; kalite ve verimliliği artırmak, enerjideki kayıpları önlemek ve tasarrufu sağlamak amacıyla ‘kompanzasyon’ ismi verilen sistemle yüzde 15-20 oranında bir tasarruf elde etmeyi hedefliyor. VASKİ’nin şu anda mevcut 400 adet sondaj ve terfi merkezinde uygulanacak yeni sistemle sağlanacak büyük tasarrufla hizmete katkının daha da artacağını dile getiren VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, “Kurumda en büyük derdimiz, enerji giderleridir. Bunları kısmak için yeni tedbirlere başvuruyoruz. Buradan tasarruf ettiğimiz meblağları halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Artık halkın tek kuruşunun boşa gitmesine razı değiliz. Bizim için en önemlisi, hizmetin önündeki engelleri kaldırmaktır” dedi.




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