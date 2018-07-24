Üç gün sürecek seminere daire başkanları, müdürler ve personeller yoğun ilgi gösterdi. VASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca düzenlenen seminerde; Çalışma Psikolojisi Uzmanı ve Algı Mühendisi Ertan Şimşek tarafından etkili iletişim tekniği ile ilgili detaylı ve uygulamalı eğitimler verildi.

VASKİ toplantı salonunda düzenlenen seminerde konuşan Ertan Şimşek, iletişim çağında ilişkilerdeki kalitenin yaşam kalitesini arttıran bir unsur olduğuna dikkat çekerek, bu konudaki püf noktarı anlattı.

Şimşek, “Ağzımızdan çıkan kaderimiz olur. Bilinçaltı her söyleneni kaydeder. Bu yüzden ‘ben yapamam, başaramam’ gibi cümleleri kullanarak bilinçaltımızı yanlış yönlendirmemeliyiz. Güçlü bir beyine ve hafızaya sahip olmak istiyorsak, beynimizi ona göre programlamalıyız" dedi.

Yoğun bir katılımın olduğu eğitim seminerinde Ertan Şimşek, beynin etkili kullanılması ve hafıza teknikleri konularında birçok teknik ve pratik uygulama örneği de anlattı.