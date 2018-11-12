VASKİ'den hizmet seferberliği

VASKİ, bazı mahallelerde sorunun acil olmasını göz önünde bulundurarak ihaleye çıkmadan kendi öz kaynak ve elemanlarıyla gideriyor. Gürpınar ilçesinin iki mahallesine yapılan çalışmalarda hem su hem de kanalizasyon hatları çekilerek, mahallelinin yılladır süren sorunları çözüldü. Akpınar Mahallesi'ne bin 120 metrelik 200'lük ve 150'lik çaplı borularla kanalizasyon hattı yapım işlemleri devam ederken, Yukarı Kaymaz Mahallesi'ne de ek su hattı çekiliyor. İhaleye çıkılmadan VASKİ'nin kendi imkânları ile gerçekleştirdiği çalışmalar, ileride artacak nüfus yoğunluğu da hesaplanarak yapılıyor.