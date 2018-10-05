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VASKİ'den içme suyu çalışması

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Gürpınar ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi’ne yeterli içme suyu verilmesi için çalışmalara start verdi.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Gürpınar ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi'ne yeterli içme suyu verilmesi için çalışmalara start verdi.


VASKİ, uzak yakın demeden vatandaşın taleplerine ulaşarak çözüm için çaba harcıyor. Gürpınar ilçesine bağlı 90 hanelik Üçgen Mahallesi'nde yaşanan su sıkıntısı için harekete geçen VASKİ ekipleri, mahalleye 2 kilometre uzaklıkta tespit edilen kaynaktan su getirilmesi için çalışmalara başladı. Yolun açılmasından sonra ekipler mahalleye suyu ulaştırmak için ek 600 metrelik isale hattı çekerek sorunu giderecek.


Mevsimin el vermesi halinde kısa zamanda hattın çekilerek, suyun mahalleyi ulaşması sağlanacak.


Üçgen Mahallesi Muhtarı Sadrettin Sönmez, özellikle yaz aylarında büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “VASKİ, taleplerimizi beklemeden cevaplandırdı. Ekipler araştırma yaparak yeni kaynak buldu. Eski hattımıza ek olarak yeni hat çekilerek, susuzluk çilesi sona erdirilecek. Emeklerinden dolayı VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Güney Bölge Müdürü Tevfik Ergenç ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

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