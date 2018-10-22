VASKİ'den ‘İş Sağlığı ve Oryantasyon' eğitimi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından personellerine ‘İş Sağlığı ve Oryantasyon' eğimi verildi.

VASKİ toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, Erciş içme suyu arıtma tesislerinde görevlendirilen personele ilk olarak oryantasyon eğitimi verildi. Burada konuşan İçme Suyu Hafıza Koruma Müdürü Mehmet Fatih Doğrar, VASKİ'nin devralacağı Erciş içme suyu arıtma tesisindeki personellere işe uyum ile alakalı bilgeler verdi. Doğrar, sunumda tesisin kuruluş amacı, işletme prensibi ve personel konularında da detaylı bilgiler aktardı.

İPA projesi ile yapılan Erciş su arıtma tesisinin Avrupa Birliği yönetmenliklerine uygun bir şekilde işletme yapılabilmesinin kuralları anlatılarak, bu çerçevede çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiği belirtildi.

Ayrıca personellere ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' konularında uzman Rukiye Tokat ve iş yeri hekimi Güney İmre tarafından kapsayıcı bilgiler sunuldu.