VASKİ'den kar yağışı öncesi hummalı çalışma

Sonbaharın son günlerinde kar yağmadan planlanan hizmetlerin bitirilmesi için çalışan ekipler, halktan da büyük destek görüyor.

Çatak ilçesine bağlı 600 nüfuslu Karşıyaka Mahallesi'nde VASKİ'nin yürüttüğü altyapı çalışmaları devam ediyor. Geçen yıl bin 100 metresi bitirilen kanalizasyon şebekesinin kalan 270 metrelik kısmının tamamlanması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mahalle Muhtarı Şeref Balka, VASKİ'nin yapmış olduğu hizmetlerle büyük bir sorundan kurtulduklarını belirterek, “Geçen yıldan bu yana çalışan ekipler büyük zahmetlerle işlerini sürdürdü. Bu hizmeti getiren herkese minnettarız. Bizi unutmayanlara, ekipleri bizim için seferber edenlere teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.