İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzalan Mahallesi’nde kanalizasyon hattı yapımı devam ediyor. Hizmeti sevinçle karşılayan 600 haneli Karpuzalan sakinleri, “Bizim sesimiz ilk kez duyuldu. Genel müdürümüz bizzat gelerek bizim mutluluğumuza ortak oldu. Kendisine ve ekibine minnettarız” dediler.

Çalışmaları teknik heyetle yerinde denetleyen VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ise, “Karpuzalan Mahallesi ilk kez kanalizasyon hizmeti alıyor. Daha önce yapılmayan ve sürekli geciktirilen bu hizmeti bugün sunmanın sevinicini yaşıyoruz. Böylesi büyük bir mahallemizin en temel hizmetlerden mahrum bırakılmasını kabul edemezdik. Ekiplerin gayretleriyle kısa zamanda bu hizmeti bitirmiş olacağız. Karpuzalan Mahallesi’ne 6 bin 500 metrelik bir kanalizasyon hattı çekilmesi ile sorun ortadan kaldırılacak. Çalışmalar bu ay içinde bitirilerek hizmete sunulacak” dedi.