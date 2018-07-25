Van’da açılan ilk mavi bayraklı plajın altyapı çalışmalarını sürdüren VASKİ, turizm için büyük önem taşıyan bu yatırıma destek veriyor.

Tuşba Belediyesinin Mollakasım Mahallesi sahilinde açtığı mavi bayraklı halk plajına içme su hattı çekmek için VASKİ ekipleri kolları sıvadı. VASKİ’nin başlattığı su isale hattı çalışmalarını Genel Müdür Ali Tekataş da yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Yeni yapılan 300 metreküplük su deposundan 7 kilometrelik bir hat çekilerek plajın su sorunu çözülmüş olacak. Bunun yanı sıra çalışmalar çerçevesinde 5 vana odası, 700 metre servis yolu, 1 adet terfi binası ve 3 adet vantuzun yapımı da gerçekleştiriliyor. Su isale hattının yaklaşık bir ay içerisinde bitirilip plajın suya kavuşturulması hedefleniliyor.

VASKİ, Van turizmine destek için Akdamar Adası’na da tarihinde ilk kez tatlı su götürme projesini uygulamaya almış ve projede önemli mesafeler kat etmişti. VASKİ, yaptığı çalışmalarla sonbahar aylarının sonunda adaya su vermeyi planlıyor.