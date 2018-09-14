İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

VASKİ'den prefabrik arşiv binası

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından Altıntepe Mahallesi’nde yapılan prefabrik arşiv binası kullanıma açıldı.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından Altıntepe Mahallesi'nde yapılan prefabrik arşiv binası kullanıma açıldı.


VASKİ tarafından Altıntepe Mahallesi'nde 144 metre karelik bir alan üzerinde yapılan ve 17 bin adet dosyanın muhafaza edilebileceği prefabrik arşiv binası kullanıma açıldı. Arşiv dolapları birbirinden ayrıldığında, arada koridor oluşuyor ve raflar ortaya çıkıyor. Dolapların ön yüzünde kollar var ve bu kollarla dolaplar kolayca hareket ediyor. Dolapların ön kısmında bulunan etiketler sayesinde de hangi dosyanın hangi rafta olduğu hızlıca tespit ediliyor.


VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, “Amacımız dosyalarımızın daha güvenli, daha düzenli korumak ve işlerimizin daha hızlı yürümesini ulaşılabilirliğini kolaylaştırmaktır. Bu çalışmada kurumsallaşmada önemli adımlardan biridir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.