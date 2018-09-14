VASKİ'den prefabrik arşiv binası

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından Altıntepe Mahallesi'nde yapılan prefabrik arşiv binası kullanıma açıldı.

VASKİ tarafından Altıntepe Mahallesi'nde 144 metre karelik bir alan üzerinde yapılan ve 17 bin adet dosyanın muhafaza edilebileceği prefabrik arşiv binası kullanıma açıldı. Arşiv dolapları birbirinden ayrıldığında, arada koridor oluşuyor ve raflar ortaya çıkıyor. Dolapların ön yüzünde kollar var ve bu kollarla dolaplar kolayca hareket ediyor. Dolapların ön kısmında bulunan etiketler sayesinde de hangi dosyanın hangi rafta olduğu hızlıca tespit ediliyor.

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, “Amacımız dosyalarımızın daha güvenli, daha düzenli korumak ve işlerimizin daha hızlı yürümesini ulaşılabilirliğini kolaylaştırmaktır. Bu çalışmada kurumsallaşmada önemli adımlardan biridir” dedi.