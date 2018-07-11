VASKİ Genel Müdürlüğü yatırım programında yer alan “İpekyolu ilçesi Doğu Caddesi ve Suvaroğlu Caddesi Asbest Boru Değişimi ve Yeni İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım” çalışmaları devam ediyor. İki caddede toplamda 8 bin 750 metrelik bir hat değişimi gerçekleştirilmesi planlanırken, çalışmalara ilk olarak Suvaroğlu Caddesi’nden başlandı.

Suvaroğlu Caddesi’nde proje dahilinde 750 metre su şebeke hattı ve abone bağlantıları yapılması için harekete geçen VASKİ ekipleri, proje kapsamında kentin en aktif kullanılan caddelerindeki içmesuyu sorununu da tamamen çözmeyi hedefliyor.

Mahalle halkı tarafından da sevinçle karşılanan çalışmaları VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akman ile Plan Proje ve Yatırım Dairesi Başkanı Harun Şahin denetleyerek bilgiler aldılar.