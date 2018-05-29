VASKİ’nin tanıtımı için sürdürülen çalışmalar, Ramazan’da da hız kesmeden devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesinin iftar çadırı alanında açılan VASKİ tanıtım standı, yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayı boyunca sürecek olan tanıtım atağında, kurumun yaptığı faaliyetler, görevliler tarafından gelenlere detaylı olarak anlatılıyor.

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş da, standı gezerek vatandaşlarla görüştü. Bilhassa gençlerden yoğun ilgi gören tanıtım standında VASKİ tanıtım materyalleri ile altyapıda kullanılan bazı ekipmanlar tanıtılıyor.

İftar saatlerinde büyük ilgi gören çadır, iftar sonrası da tanıtım stantları ile halkı ağırlıyor.