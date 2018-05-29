Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 14:16

VASKİ’den tanıtım atağı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), yaptığı hizmetleri halka duyurmak için tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.

VASKİ’den tanıtım atağı

29 Mayıs 2018 14:16


VASKİ’nin tanıtımı için sürdürülen çalışmalar, Ramazan’da da hız kesmeden devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesinin iftar çadırı alanında açılan VASKİ tanıtım standı, yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayı boyunca sürecek olan tanıtım atağında, kurumun yaptığı faaliyetler, görevliler tarafından gelenlere detaylı olarak anlatılıyor.


VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş da, standı gezerek vatandaşlarla görüştü. Bilhassa gençlerden yoğun ilgi gören tanıtım standında VASKİ tanıtım materyalleri ile altyapıda kullanılan bazı ekipmanlar tanıtılıyor.


İftar saatlerinde büyük ilgi gören çadır, iftar sonrası da tanıtım stantları ile halkı ağırlıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç